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Израиль рекомендовал избегать посещения Чечни и признал регион террористической угрозой

Автор: Инна Собора

Совет безопасности Израиля признал Чечню террористической угрозой для своих граждан. Чеченскую республику считают регионом с "очень высокой реальной угрозой".

Об этом сообщается на сайте Совбеза Израиля.

Жителей страны призывают избегать посещения Чечни и приграничных территорий. Однако отмечается, что это предупреждение является исключительно рекомендацией и каждый самостоятельно принимает решение относительно своих поездок.

"Учитывая присутствие и активность террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, Контртеррористическое бюро рекомендует израильтянам избегать посещения Чечни и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи.

РБК-Украина писало, что в России заявили, что на территории Чечни и Ингушетии в 2020 году уничтожили 16 боевиков из так называемой "банды Бютукаева". В их число якобы входили "боевики из Украины".

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