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Израиль рассчитывает вернуться к обычной жизни в апреле: разработан план

Новина українською → Израиль, Среда 24 февраля 2021 22:10
Израиль рассчитывает вернуться к обычной жизни в апреле: разработан план Фото: Биньямин Нетаньяху (Amos Ben Gershon/GPO)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина, который был введен из-за коронавируса. Уже в апреле страна может вернуться к привычному до пандемии образу жизни.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

План правительства предусматривает пять шагов по снятию ограничений. Первый шаг - это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от коронавируса или же переболел им. Сейчас Израиль на этом этапе.

Второй шаг - возвращение к работе системы образования. Его должны ввести в действие на второй неделе марта.

Третий шаг - запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Что она будет содержать и что будет предусматривать этот этап в плане ограничений - не уточняется. Его введут также на второй неделе марта.

Четвертый шаг - еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта, после того, как будет вакцинировано все взрослое население страны.

Пятый этап - снятие всех ограничений и возвращение к обычной жизни. Он запланирован на апрель.

Ранее сообщалось, что в Израиле межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение продлить обязательный карантин в гостинице для граждан, которые въезжают в страну из-за границы. Срок ограничений будет действовать до 9 марта.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле ослабили карантинные требования для тех, кто прошел вакцинацию.

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