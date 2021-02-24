Израиль рассчитывает вернуться к обычной жизни в апреле: разработан план
Правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина, который был введен из-за коронавируса. Уже в апреле страна может вернуться к привычному до пандемии образу жизни.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
План правительства предусматривает пять шагов по снятию ограничений. Первый шаг - это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от коронавируса или же переболел им. Сейчас Израиль на этом этапе.
Второй шаг - возвращение к работе системы образования. Его должны ввести в действие на второй неделе марта.
Третий шаг - запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Что она будет содержать и что будет предусматривать этот этап в плане ограничений - не уточняется. Его введут также на второй неделе марта.
Четвертый шаг - еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта, после того, как будет вакцинировано все взрослое население страны.
Пятый этап - снятие всех ограничений и возвращение к обычной жизни. Он запланирован на апрель.
Ранее сообщалось, что в Израиле межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение продлить обязательный карантин в гостинице для граждан, которые въезжают в страну из-за границы. Срок ограничений будет действовать до 9 марта.
Также РБК-Украина писало, что в Израиле ослабили карантинные требования для тех, кто прошел вакцинацию.