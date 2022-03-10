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Израиль продолжит действовать, чтобы перевести Украину и РФ за стол переговоров, - Бенет

Автор: Светлана Мащенко

В Израиле заявили, что будут прикладывать усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Нафтали Бенета, премьер-министра Израиля.

"Я говорил сегодня с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации между Россией и Украиной, а также об усилиях по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы договорились поддерживать связь.

Израиль продолжит действовать, чтобы предотвратить кровопролитие и перевести стороны с поля боя за стол переговоров", - заявил он.

Что происходит в Украине на 15-й день войны, можно следить в нашем онлайн.

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Израиль