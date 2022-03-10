Ізраїль продовжить діяти, щоб перевести Україну і РФ за стіл переговорів, - Бенет

В Ізраїлі заявили, що будуть прикладати зусилля, щоб перевести Україну і РФ "з поля бою за стіл переговорів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Нафталі Бенета, прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Я говорив сьогодні з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем про ситуацію між Росією і Україною, а також про зусилля з надання гуманітарної допомоги громадянам України. Ми домовилися підтримувати зв'язок.
Ізраїль продовжить діяти, щоб запобігти кровопролиттю і перевести сторони з поля бою за стіл переговорів", - заявив він.
Що відбувається в Україні на 15-й день війни, можна стежити в нашому онлайн.
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