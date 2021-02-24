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Ізраїль продовжить вимогу обов'язкового карантину в готелі для в'їжджаючих

Новость на русском → Ізраїль, Середа 24 лютого 2021 11:04
Ізраїль продовжить вимогу обов'язкового карантину в готелі для в'їжджаючих Фото: медик в Ізраїлі (enlacejudio.com)
Автор: Ігор Литвиненко

В Ізраїлі міжміністерська комісія по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення продовжити обов'язковий карантин у готелі для громадян, які в'їжджають в країну з-за кордону. Строк обмеження буде діяти до 9 березня.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Постанова набуде чинності після того, як воно буде затверджено комісією за законодавством парламенту.

Таким чином, громадяни, які в'їжджають до Ізраїлю повинні пройти обов'язковий карантин у готелі протягом 14 днів. У разі отримання двох негативний тестів на коронавірус цей термін можна скоротити до 10 днів.

При цьому деякі категорії можуть бути звільнені від карантину. Таке рішення буде приймати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров'я прямо в аеропорту. Звільнятися від карантину буде ті громадяни, які мають довідку про вакцинації і отримали негативний COVID-тест перед вильотом в Ізраїль і по прильоту.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ізраїлі послабили карантинні вимоги для тих, хто пройшов вакцинацію.

Також повідомлялося, що Греція та Ізраїль домовилися про паспорти вакцинації для відновлення туризму.

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