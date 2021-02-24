Ізраїль продовжить вимогу обов'язкового карантину в готелі для в'їжджаючих

В Ізраїлі міжміністерська комісія по боротьбі з коронавірусом прийняла рішення продовжити обов'язковий карантин у готелі для громадян, які в'їжджають в країну з-за кордону. Строк обмеження буде діяти до 9 березня.

Постанова набуде чинності після того, як воно буде затверджено комісією за законодавством парламенту.

Таким чином, громадяни, які в'їжджають до Ізраїлю повинні пройти обов'язковий карантин у готелі протягом 14 днів. У разі отримання двох негативний тестів на коронавірус цей термін можна скоротити до 10 днів.

При цьому деякі категорії можуть бути звільнені від карантину. Таке рішення буде приймати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров'я прямо в аеропорту. Звільнятися від карантину буде ті громадяни, які мають довідку про вакцинації і отримали негативний COVID-тест перед вильотом в Ізраїль і по прильоту.