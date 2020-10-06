Израиль продлил жесткий карантин

Правительство Израиля продлило до 14 октября введенный ранее жесткий карантин. При этом смягчать или ужесточать ограничения в Израиле пока не будут.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Также правительство поручило спецгруппам изучить предложения об ужесточении контроля за соблюдением карантина и подготовить рекомендации по выходу из карантина. План по выходу из карантина планируют рассмотреть на заседании Кабмина в воскресенье.

Кроме этого в Израиле хотят разрешить посещение одиноких пожилых людей.

Напомним, с 25 сентября в Израиле ввели полный карантин на две недели для борьбы со второй волной коронавируса. Так, в стране прекратили работу государственного и частного сектора за исключением объектов критической инфраструктуры.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле хотят увеличить штрафы за нарушение карантина.

Кроме этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что карантин в стране продлят, так как для снижения уровня заболеваемости коронавирусом потребуется больше времени, чем ожидалось.

Отметим, за последние пять дней в Израиле количество новых случаев коронавируса за сутки не превышает 6 тысяч, а за последние сутки подтвердили лишь 2114 заболеваний. До введения жесткого карантина в стране фиксировали ежедневно 8-9 тысяч случаев COVID-19.