ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль продовжив жорсткий карантин

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Ізраїлю продовжило до 14 жовтня введений раніше жорсткий карантин. При цьому пом'якшувати або посилювати обмеження в Ізраїлі поки не будуть.

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Також уряд доручив спецгруппам вивчити пропозиції про посилення контролю за дотриманням карантину і підготувати рекомендації по виходу з карантину. План по виходу з карантину планують розглянути на засіданні Кабміну в неділю.

Крім цього в Ізраїлі хочуть дозволити відвідування одиноких літніх людей.

Популярні новини

Нагадаємо, з 25 вересня в Ізраїлі ввели повний карантин на два тижні для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Так, в країні припинили роботу державного і приватного сектора, за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі хочуть збільшити штрафи за порушення карантину.

Крім цього, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що карантин у країні продовжать, через те, що для зниження рівня захворюваності коронавірусом потрібно більше часу, ніж очікувалося.

Відзначимо, за останні п'ять днів в Ізраїлі кількість нових випадків коронавірусу за добу не перевищує 6 тисяч, а за останню добу підтвердили лише 2114 захворювань. До введення жорсткого карантину в країні фіксували щодня 8-9 тисяч випадків COVID-19.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІзраїлькарантинКоронавірус