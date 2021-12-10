Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев: до какого времени

В частности, в заявлении премьер-министра Израиля премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и министра здравоохранения Ницана Горовицу указано, что ограничения на въезд иностранных пассажиров в израильский международный аэропорт Бен-Гурион будут действовать как минимум до 22 декабря.

В заявлении также говорится, что в ближайшие дни могут быть введены дополнительные ограничения и "стимулы" к вакцинации.

Вместе с тем, в соответствии с карантинными требованиями, все граждане Израиля, которые возвращаются из-за границы, должны находиться дома на карантине до тех пор, пока не получат подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста.

Тогда как те, кто прибывает из стран с высоким риском, должны изолироваться в карантинном отеле также до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Как информируют в издании, на сегодня в Израиле выявлен по меньшей мере 21 случай штамма "Омикрон", который, в частности, и вызвал соответствующее усиление карантинных ограничений в стране.