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Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 17:13
Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців
Фото: Ізраїль продовжив заборону для іноземців (pixabay)

Заборону ввели ще у березні і продовжили до серпня

Уряд Ізраїлю прийняв рішення продовжити заборону на в'їзд іноземців на територію країни. Заборона триватиме до 1 серпня.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Згідно з розпорядженням, заборона торкнеться людей, які не є громадянами або резидентами Ізраїлю.

Заборона спочатку був введений в березні, з метою запобігання поширення COVID-19.

Нагадаємо, Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення.

Крім того, кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ІзраїльКоронавірускордон
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