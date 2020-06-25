Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців

Заборону ввели ще у березні і продовжили до серпня
Уряд Ізраїлю прийняв рішення продовжити заборону на в'їзд іноземців на територію країни. Заборона триватиме до 1 серпня.
Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Згідно з розпорядженням, заборона торкнеться людей, які не є громадянами або резидентами Ізраїлю.
Заборона спочатку був введений в березні, з метою запобігання поширення COVID-19.
Нагадаємо, Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення.
Крім того, кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня.
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Автор: РБК-Україна