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Израиль призвал граждан не ездить в Умань и уехать из Украины

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 21:36
Израиль призвал граждан не ездить в Умань и уехать из Украины Фото: Израиль призвал граждан не ездить в Умань и уехать из Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Чрез войну МИД Израиля призывает своих граждан воздержаться от поездок в Умань и покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Израиля.

"Из-за войны и боевых действий между российскими и украинскими войсками МИД призывает граждан Израиля избегать поездок на территорию Украины, включая город Умань и окрестности", - говорится в сообщении.

Граждан Израиля, находящихся в Украине, призывают немедленно покинуть границы страны.

Там добавили, что посольство Израиля не может постоянно присутствовать на территории Украины в эти дни, поэтому не может оказывать консульские услуги.

Напомним, Израиль открыл свои границы для наших туристов с 4 июля.

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