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Ізраїль закликав громадян не їздити в Умань і виїхати з України

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 21:36
Ізраїль закликав громадян не їздити в Умань і виїхати з України Фото: Ізраїль закликав громадян не їздити в Умань і виїхати з України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Чрез війну МЗС Ізраїлю закликає своїх громадян утриматися від поїздок в Умань і покинути територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Ізраїля.

"Через війну та бойові дії між російськими та українськими військами МЗС закликає громадян Ізраїлю уникати поїздок на територію України, включно з містом Умань та околицями", - йдеться в повідомленні.

Громадян Ізраїлю, які перебувають в Україні, закликають негайно залишити кордони країни.

Там додали, що посольство Ізраїлю не може бути постійно присутнім на території України в ці дні, тому не може надавати консульські послуги.

Нагадаємо, Ізраїль відкрив свої кордони для наших туристів з 4 липня.

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