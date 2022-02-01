Израиль присвоил звание Праведников народа мира еще пяти украинским семьям
Израиль присвоил звание Праведников народа мира, которое дается за спасение евреев во время Холокоста, еще пяти украинским семьям. Сегодня прошло их чествование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Израиля.
Сообщается, что сегодня посольство Израиля в Украине вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне провели церемонию чествования пяти семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей, которые были признаны Праведниками народов мира.
Также сообщается, что звания лично вручил посол Израиля Михаэль Бродский:
- Петру Павловскому (посмертно) и его брату Игнату Павловскому (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев Анатолий и Владимир Павловские;
- Александре Байнак (посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия;
- Марии Жосул (посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Ольга Коханевич;
- Павлу и Марии Натаровым (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Награду получила дочь праведников Ираида Козачук.
"По каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу, и каждая из них достойна этого. Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях общего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор - несмотря ни на что, оставаться людьми", - отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Отметим, на сегодня более 2 500 украинцев признаны Праведниками народов мира.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе появилась улица Праведников мира в Суворовском районе.