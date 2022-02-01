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Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу ще п'яти українським родинам       

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 16:49
Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу ще п'яти українським родинам        Фото: посол Ізраїлю Міхаель Бродський вручив звання Праведників народів світу українським родинам (Facebook посольства Ізраїлю)
Автор: Сергей Новиков

Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу, яке дається за порятунок євреїв під час Голокосту, ще п'яти українським родинам. Сьогодні пройшло їх вшанування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства Ізраїлю.

Повідомляється, що сьогодні посольство Ізраїлю в Україні разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні провели церемонію вшанування п'яти сімей з Києва, Тернополя, Тернопільської, Рівненської, Дніпропетровської та Вінницької областей, які були визнані Праведниками народів світу.

Також повідомляється, що звання особисто вручив посол Ізраїлю Міхаель Бродський:

  • Петру Павловському (посмертно) і його брату Гнату Павловському (посмертно) за порятунок Міхаеля Грінштейна і його батька Шмуеля, дружини, трьох дітей і двох родичів Ісаака Подежви і Роні Шварцберг. Нагороди отримали онуки братів Анатолій та Володимир Павловські;
  • Олександрі Байнак (посмертно) за порятунок Хани Шварцман і Леоніда Ситковецького. Нагороду отримала правнучка Олександри Байнак Анастасія;
  • Марії Жосул (посмертно) за порятунок Белли Клеваневської. Нагороду отримала внучка Ольга Коханевич;
  • Павлу і Марії Натаровим (посмертно) за порятунок Раї Агранович-Задера. Нагороду отримала дочка праведників Іраїда Козачук.

"За кожній з цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна з них гідна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне перш за все в тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір - незважаючи ні на що, залишатися людьми", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Зазначимо, на сьогодні понад 2 500 українців визнані Праведниками народів світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі з'явилася вулиця Праведників світу в Суворовському районі.

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