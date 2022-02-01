Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу ще п'яти українським родинам       

Ізраїль присвоїв звання Праведників народу світу, яке дається за порятунок євреїв під час Голокосту, ще п'яти українським родинам. Сьогодні пройшло їх вшанування.

Повідомляється, що сьогодні посольство Ізраїлю в Україні разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні провели церемонію вшанування п'яти сімей з Києва, Тернополя, Тернопільської, Рівненської, Дніпропетровської та Вінницької областей, які були визнані Праведниками народів світу.

Також повідомляється, що звання особисто вручив посол Ізраїлю Міхаель Бродський:

Петру Павловському (посмертно) і його брату Гнату Павловському (посмертно) за порятунок Міхаеля Грінштейна і його батька Шмуеля, дружини, трьох дітей і двох родичів Ісаака Подежви і Роні Шварцберг. Нагороди отримали онуки братів Анатолій та Володимир Павловські;

Олександрі Байнак (посмертно) за порятунок Хани Шварцман і Леоніда Ситковецького. Нагороду отримала правнучка Олександри Байнак Анастасія;

Марії Жосул (посмертно) за порятунок Белли Клеваневської. Нагороду отримала внучка Ольга Коханевич;

Павлу і Марії Натаровим (посмертно) за порятунок Раї Агранович-Задера. Нагороду отримала дочка праведників Іраїда Козачук.

"За кожній з цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна з них гідна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне перш за все в тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір - незважаючи ні на що, залишатися людьми", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Зазначимо, на сьогодні понад 2 500 українців визнані Праведниками народів світу.