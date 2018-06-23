Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека, - AP

Такое решение Израиля не является окончательным и может измениться в ближайшее время

Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает Associated Press.

"Дипломаты заявили в пятницу, что Израиль временно приостановил свое участие в главном органе ООН по правам человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение было принятом спустя несколько дней после того, как США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

Так, дипломаты в Женеве, на условиях анонимности, сообщили AP, что Израиль "снизил" свое участие в Совете, чтобы более точно приблизить свою позицию к позиции США.

Вместе с тем, по информации дипломатов, такое решение Израиля не является окончательным и может измениться в ближайшее время.

Как сообщается, представитель Совета ООН Роландо Гомес подтвердил, что Израиль не участвовал в пленарном заседании в пятницу . В Министерстве иностранных дел Израиля на данный момент указанную информацию не комментируют.