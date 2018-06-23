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Интервью

Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека, - AP

НовостиПолитика    23.06.2018 - 09:15
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Такое решение Израиля не является окончательным и может измениться в ближайшее время

Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает Associated Press.

"Дипломаты заявили в пятницу, что Израиль временно приостановил свое участие в главном органе ООН по правам человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение было принятом спустя несколько дней после того, как США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

Так, дипломаты в Женеве, на условиях анонимности, сообщили AP, что Израиль "снизил" свое участие в Совете, чтобы более точно приблизить свою позицию к позиции США.

Вместе с тем, по информации дипломатов, такое решение Израиля не является окончательным и может измениться в ближайшее время. 

Как сообщается, представитель Совета ООН Роландо Гомес подтвердил, что Израиль не участвовал в пленарном заседании в пятницуВ Министерстве иностранных дел Израиля на данный момент указанную информацию не комментируют. 

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека.

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Теги публикации: ООН, Израиль, права человека  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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