Ізраїль призупинив участь у Раді ООН з прав людини, - AP

Таке рішення Ізраїлю не є остаточним і може змінитися найближчим часом

Ізраїль призупинив участь у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє Associated Press.

"Дипломати заявили в п'ятницю, що Ізраїль тимчасово призупинив свою участь у головному органі ООН з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, таке рішення було прийняте через кілька днів після того, як США заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.

Так, дипломати в Женеві, на умовах анонімності, повідомили AP, що Ізраїль "знизив" свою участь в Раді, щоб більш точно наблизити свою позицію до позиції США.

Разом з тим, за інформацією дипломатів, таке рішення Ізраїлю не є остаточним і може змінитися найближчим часом.

Як повідомляється, представник Ради ООН Роландо Гомес підтвердив, що Ізраїль не брав участь у пленарному засіданні в п'ятницю . У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю на даний момент зазначену інформацію не коментують.