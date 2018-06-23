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Інтерв'ю

Ізраїль призупинив участь у Раді ООН з прав людини, - AP

НовиниПолітика    23.06.2018 - 09:15
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Таке рішення Ізраїлю не є остаточним і може змінитися найближчим часом

Ізраїль призупинив участь у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє Associated Press.

"Дипломати заявили в п'ятницю, що Ізраїль тимчасово призупинив свою участь у головному органі ООН з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, таке рішення було прийняте через кілька днів після того, як США заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.

Так, дипломати в Женеві, на умовах анонімності, повідомили AP, що Ізраїль "знизив" свою участь в Раді, щоб більш точно наблизити свою позицію до позиції США.

Разом з тим, за інформацією дипломатів, таке рішення Ізраїлю не є остаточним і може змінитися найближчим часом.

Як повідомляється, представник Ради ООН Роландо Гомес підтвердив, що Ізраїль не брав участь у пленарному засіданні в п'ятницю. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю на даний момент зазначену інформацію не коментують. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зоединенные Штати Америки заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини.

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Теги публікації: ООН, Ізраїль, права человека  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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