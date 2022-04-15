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Израиль приостановил передачу РПЦ комплекса возле храма Гроба Господня

Фото: Александровское подворье в Иерусалиме (flickr.com Episcopal Diocese of Southwest Florida)
Автор: Илона Свиридова

Из-за войны России против Украине в Иерусалиме приостановили передачу Александровского подворья Русской православной церкви (РПЦ). Этот архитектурный комплекс был построен в XIX веке, он находится возле храма Гроба Господня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной", - заявил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степанишин.

Он также предположил, что президент России Владимир Путин должен лично вмешаться в данную ситуацию.

Отметим, Александровское подворье в Старом Иерусалиме находится в непосредственной близости от храма Гроба Господня, от подворья до Голгофы не более 70 метров. Земля под ним была выкуплена в 1859 году российским императором Александром III. Сам комплекс построили под конец XIX века.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину.

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