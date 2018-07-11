Ізраїль застосував систему Patriot по сирійському безпілотнику

В Ізраїлі на Голанських висотах прозвучала аварійна сирена

Армія оборони Ізраїлю збила сирійський безпілотник на Голанських висотах - території, яка вважається спірною. Після аварійної сирени, що оповістила про безпілотник, Ізраїль випустив ракету зенітно-ракетного комплексу Patriot, передає FT.

Відомо, що безпілотник летів з території Сирії. Із лютого 2018 року це вже другий випадок порушення повітряного кордону Ізраїлю з боку Сирії.

Повідомляється, що перехоплення відбулось, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправився в Москву, щоб приєднатися до президента Росії Володимира Путіна на матчі Чемпіонату світу.

Відзначимо, що Голанські висоти - спірна територія. Більша її частина в даний час контролюється Ізраїлем. Як Ізраїль, так і Сирія вважають Голанські висоти частиною своєї території.

Нагадаємо, 1 липня 2018 року стало відомо, що керівництво армії оборони Ізраїлю прийняло рішення посилити війська на кордоні з Сирією додатковими танками і артилерією.