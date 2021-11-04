Израиль предложил обучать украинских медиков

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский предложил обучать украинских медиков у себя в стране. Ожидается, что они будут проходить повышение квалификации на базе израильских клинических больниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
"Отдельно обсудили вопросы усовершенствования квалификации медицинских работников", - написал в Facebook Ляшко, по итогам встречи с послом Израиля.
Глава Минздрава поблагодарил Бродского за предложение, организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц.
В ходе встречи, добавил министр, также обсуждалась возможность обмена опытом в сфере работы университетских клиник.