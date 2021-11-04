RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ізраїль запропонував навчати українських медиків

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у себе в країні. Очікується, що вони будуть проходити підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"Окремо обговорили питання удосконалення кваліфікації медичних працівників", - написав у Facebook Ляшко, за підсумками зустрічі із послом Ізраїлю.

Глава МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег ЛяшкоІзраїль