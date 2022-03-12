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Израиль не предлагает Украине согласиться на условия России, - Подоляк

Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Израиль не предлагает Украине согласиться на условия России. По его словам, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет наоборот призывает РФ адекватно оценивать ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не предлагает Украине, как и другие условные страны-посредники, соглашаться на любые требования Российской Федерации. Это невозможно по военно-политическим соображениям. Наоборот, Израиль призывает Россию более адекватно оценить события", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о том, что якобы Нафтали Беннет во время разговора призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны.

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