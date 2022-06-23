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Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу

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Четвер 23 червня 2022 14:50
Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу Фото: Ізраїль дозволить частині українських біженців влаштуватися на роботу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 липня, українці, які прибули до Ізраїля до початку війни на території України - зможуть працевлаштуватися. Рішення торкнеться близько 13 тисяч українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Haaretz.

Рішення стосуватиметься українців, які сьогодні перебувають в Ізраїлі, у яких яких закінчився термін дії туристичних віз.

Водночас громадянам, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії, МВС продовжило посвідку на проживання до кінця липня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, хто та як серед українських біженців зможе отримати фінансову допомогу в Естонії.

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