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Израиль попросил Иорданию обсудить сделку по приграничным территориям

Новости » Политика    05.11.2018 - 02:41
Иллюстративное фото (twitter.com/AgenciaAJN)
Иллюстративное фото (twitter.com/AgenciaAJN)

Король Иордании заявил, что сделка была совершена в "национальных интересах"

Правительство Иордании сообщило, что Израиль попросил провести консультации по специальной земельной сделке, которую они намерены разорвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель правительства Королевства Иордания Джумана Гунаймат заявила, что они получили от Израиля официальный запрос для обсуждения, но не уточнила когда могут начаться обсуждения.

Сообщается, что министр иностранных дел Иордании Айман Сафади рассказал, что сделка с Израилем 1994 года, которая предоставляла израильской стороне в аренду землю для свободного доступа, была лишь временной договоренностью. Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн заявил, что территории являются иорданскими землями и добавил, что сделка была совершена в "национальных интересах" из-за тяжелой ситуации в регионе во время беспорядков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал решение Иордании, но заявил, что его страна стремится достичь переговоров о продлении соглашения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иордания хочет вернуть земли, которые арендовал Израиль. Израиль должен вернуть эти территории через год, когда истекает срок аренды.

 

 

 

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