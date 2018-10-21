Иордания хочет вернуть земли, которые арендовал Израиль

Фото: Абдалла II (из открытых источников)

Израиль надеется на продолжение аренды

В воскресенье, 21 октября, король Иордании Абдалла II объявил, что страна не планирует продлевать договор с Израилем об аренде приграничных территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что Абдалла II намерен прекратить договор об аренде Израилем приграничных территорий в районах Нахараим и Арава, который был подписан в 1994 году.

"Мы сообщили Израилю о прекращении действия приложений к мирному соглашению относительно Бакури и Гумара", - сказал король.

Также король отметил, что эти территории являются "иорданскими землями и останутся с Иорданией". Мирное соглашение было подписано бывшим премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и отцом нынешнего короля - королем Хусейном.

Сообщается, что согласно соглашению, Израиль имел частную собственность на землю и специальные права на проезд в Бакуру в северо-западной части Иордании и Гумар на юге. Израиль должен вернуть эти территории через год, когда истекает срок аренды.

Кроме того, власти Израиля надеются на переговоры с Иорданией относительно дальнейшей аренды этих территорий. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль начнет переговоры о возможности продления действующего соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийское правительство возобновило работу большого пограничного перехода Нассиб с Иорданией. Грузовые перевозки и транзитные перевозки теперь открыты на сирийско-иорданской границе.