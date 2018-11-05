Ізраїль попросив Йорданію обговорити угоду по прикордонних територіях

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Король Йорданії заявив, що угода була здійснена в "національних інтересах"

Уряд Йорданії повідомило, що Ізраїль попросив провести консультації з спеціальної земельної угоді, яку вони мають намір розірвати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник уряду Королівства Йорданія Джумана Гунаймат заявила, що вони отримали від Ізраїлю офіційний запит для обговорення, але не уточнила коли можуть початися обговорення.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді розповів, що угода з Ізраїлем 1994 року, яка надавала ізраїльській стороні в оренду землю для вільного доступу, була лише тимчасовою домовленістю. Король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн заявив, що території є йорданськими землями і додав, що операція була здійснена в "національних інтересах" через важку ситуацію в регіоні під час заворушень.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху визнав рішення Йорданії, але заявив, що його країна прагне досягти переговорів про продовження угоди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Йорданія хоче повернути землі, які орендував Ізраїль. Ізраїль повинен повернути ці території через рік, коли закінчується термін оренди.