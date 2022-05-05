Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор. Политик заверил украинского коллегу о поддержке во время и после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.
"Разговаривал с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН", - отметил министр.
Также Кулеба добавил, что Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции и поддержать во время послевоенного восстановления.
"Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая избежание санкций и помогая восстановить Украину", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.
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