Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор. Политик заверил украинского коллегу о поддержке во время и после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

"Разговаривал с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ГА ООН", - отметил министр.

Также Кулеба добавил, что Израиль пообещал не помогать России "обходить" санкции и поддержать во время послевоенного восстановления.

"Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая избежание санкций и помогая восстановить Украину", - подчеркнул глава МИД.