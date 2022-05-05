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Ізраїль пообіцяв не допомагати Росії "обходити" санкції, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник МЗС Ізраїлю Яір Лапід провели телефонну розмову. Політик запевнив українського колегу у підтримці під час та після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Розмовляв з Яіром Лапідом, щоб привітати його з Днем незалежності Ізраїлю. Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України в ГА ООН", - зазначив міністр.

Також Кулеба додав, що Ізраїль пообіцяв не допомагати Росії "обходити" санкції та підтримати під час післявоєнного відновлення.

"Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, у тому числі запобігаючи уникненню санкцій та допомагаючи відновити Україну", - підкреслив очільник МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

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