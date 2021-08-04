Израиль подвергся ракетному удару с территории Ливана, ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем

Днем 4 августа на севере Израиля в городе Кирьят-Шмона сработали сирены воздушной тревоги из-за ракетной атаки с территории Ливана. В ответ ЦАХАЛ нанес несколько артиллерийских ударов по стартовым позициям боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала три ракетных запуска с территории Ливана. Ракеты были перехвачены системой Железный купол.
В ответ ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по стартовым позициям. Позднее израильские военные осуществили еще два крупномасштабных обстрела. По приграничной территории было выпущено около 100 снарядов.