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Ізраїль зазнав ракетного удару з території Лівану, ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 4 серпня на півночі Ізраїлю в місті Кір'ят-Шмона спрацювали сирени повітряної тривоги через ракетну атаку з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав кілька артилерійських ударів по стартових позиціях бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зафіксувала три ракетні запуски з території Лівану. Ракети були перехоплені системою Залізний купол.

У відповідь ЦАХАЛ завдав артилерійського удару по стартових позиціях. Пізніше ізраїльські військові здійснили ще два великомасштабних обстріли. По прикордонній території було випущено близько 100 снарядів.

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