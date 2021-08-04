Ізраїль зазнав ракетного удару з території Лівану, ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем

Вдень 4 серпня на півночі Ізраїлю в місті Кір'ят-Шмона спрацювали сирени повітряної тривоги через ракетну атаку з території Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав кілька артилерійських ударів по стартових позиціях бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зафіксувала три ракетні запуски з території Лівану. Ракети були перехоплені системою Залізний купол.
У відповідь ЦАХАЛ завдав артилерійського удару по стартових позиціях. Пізніше ізраїльські військові здійснили ще два великомасштабних обстріли. По прикордонній території було випущено близько 100 снарядів.