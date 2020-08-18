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Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа

Израиль, Вторник 18 августа 2020 22:36
Израиль подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа
Фото: запуск ракеты (flickr.com Gil Cohen Magen)
Автор: Максим Зайченко

Ракета упала не на территории населенных пунктов

Во вторник вечером, 18 августа, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету в сторону Израиля. Сообщений о раненых или погибших пока не поступало.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой сообщение израильской армии.

Ракета упала не на территории населенных пунктов.

"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону юга Израиля. Нет сообщений об ударах в населенных пунктах. Это указывает, что снаряд попал в открытое поле. Служба скорой помощи сообщает, что сообщений о травмах не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее военные проинформировали об активации сирен ПВО в городе Ашкелон на юге Израиля и поселении Зиким близ границы с палестинским анклавом.

Отметим, до этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по сектору Газа: авиация Израиля ударила по объектам движения ХАМАС в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Также РБК-Украина писало, что 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

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