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Ізраїль піддався ракетному удару з боку сектора Газа

Ізраїль, Вівторок 18 серпня 2020 22:36
Ізраїль піддався ракетному удару з боку сектора Газа
Фото: запуск ракети (flickr.com Gil Cohen Magen)
Автор: Максим Зайченко

Ракета впала не на території населених пунктів

У вівторок ввечері, 18 серпня, палестинські радикали з сектора Газа випустили одну ракету в бік Ізраїлю. Повідомлень про поранених або загиблих поки не надходило.

Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням повідомлення ізраїльської армії.

Ракета впала не на території населених пунктів.

"Після спрацьовування повітряної тривоги кілька хвилин тому одна ракета була випущена із сектора Газа в бік півдня Ізраїлю. Немає повідомлень про удари в населених пунктах. Це вказує, що снаряд влучив у відкрите поле. Служба швидкої допомоги повідомляє, що повідомлень про травми не надходило", - йдеться в повідомленні.

Раніше військові поінформували про активацію сирен ППО в місті Ашкелон на півдні Ізраїлю і поселенні Зиким поблизу кордону з палестинським анклавом.

Зазначимо, до цього армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала серію ударів по сектору Газа: авіація Ізраїлю вдарила по об'єктах руху ХАМАС у відповідь на запуск звідти повітряних куль з прикріпленою до них вибухівкою.

Також РБК-Україна писало, що 2 серпня воєнізовані формування, які перебувають на території сектора Газа випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

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