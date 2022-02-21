UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль переводит свое посольство из Киева во Львов

Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Израиля приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. В частности, из-за угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Израиля в Twitter.

"После оценки ситуации в МИД Израиля, а также обсуждений с различными международными структурами, министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Нидерланды вслед за США и Британией перенесли посольство из Киева во Львов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВторжение России в Украину