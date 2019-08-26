Израиль перехватил две из трех выпущенных из сектора Газа ракет

Израильская система воздушной обороны "Железный купол" перехватила две из трех выпущенных из сектора Газа по территории Израиля ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Военные рассказали, что система раннего оповещения сработала в городе Сдерот, в поселении Авивим, киббуцах Гевим, Ор ха-Нер и Нир-Ам, а также на территории колледжа "Сапир".

Третья запущенная из сектора Газа ракета приземлилась возле шоссе 34 на юге Израиля, на месте ее падения возник пожар. Туда прибыли аварийные службы, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, 18 августа израильские силы открыли огонь по группе палестинских вооруженных людей, когда они пытались пересечь границу Газы. По словам палестинских чиновников в области здравоохранения, трое человек на границе были убиты, один ранен.

В Израиле сообщили, что военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили несколько вооруженных подозреваемых, прилегающих к забору безопасности в северной части сектора Газа, их обстреляли штурмовой вертолет и танк.