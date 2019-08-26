Ізраїль перехопив дві з трьох випущених з сектора Гази ракет

Ізраїльська система повітряної оборони "Залізний купол" перехопила дві з трьох випущених із сектора Гази по території Ізраїлю ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Військові розповіли, що система раннього оповіщення спрацювала в місті Сдерот, в поселенні Авів, кіббуцах Гевім, Ор ха-Нер і Нір-Ам, а також на території коледжу "Сапір".

Третя запущена з сектора Гази ракета приземлилася біля шосе 34 на півдні Ізраїлю, на місці її падіння виникла пожежа. Туди прибули аварійні служби, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 18 серпня ізраїльські сили відкрили вогонь по групі палестинських озброєних людей, коли вони намагалися перетнути кордон Гази. Зі слів палестинських чиновників у сфері охорони здоров'я, троє осіб на кордоні були вбиті, одного пораненено.

В Ізраїлі повідомили, що військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю виявили кілька озброєних підозрюваних, прилеглих до огорожі безпеки в північній частині сектора Гази, їх обстріляли штурмовий вертоліт і танк.