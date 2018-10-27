Ізраіль відповів на атаки палестинців ударами по 80 цілях сектору Газа

Фото: авіація Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Ізраїль знищив щонайменше 5 військових об'єктів ХАМАС

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю завдали ударів по 80 цілях у секторі Газа у ніч з п’ятниці на суботу у відповідь на ракетний обстріл з боку палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що десятки бойових літаків і вертольотів Армії оборони Ізраїлю атакували об’єкти терористичної організації ХАМАС в секторі Газа.

Внаслідок спецоперації вдалося знищити: п’ять військових об’єктів, два цехи з виготовлення зброї, тренувальну базу, "тунель терористів" і протиповітряний спостережний пункт.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня ізраїльська військова авіація вдарила по восьми об'єктах у секторі Газа. Під авіаудар потрапили будівлі, в яких, за даними ізраїльської армії, вироблялися боєприпаси. Також військові уточнили, що удар був нанесений у відповідь на випущені по території Ізраїлю снаряди, які були відбиті системою протиракетної оборони.