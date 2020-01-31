Израиль в ответ на обстрелы атаковал сектор Газа

Израильская авиация в ответ на утренние обстрелы нанесла удары по позициям экстремистов в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Сообщается, что утром по территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, воздушные шары с взрывчаткой и снайперский огонь.

"Мы ответили, нанеся удары по целям ХАМАС в Газе, в том числе по подземной инфраструктуре, используемой для изготовления оружия. Ответственность лежит на движении ХАМАС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Палестина пригрозила Израилю выходом из всех соглашений. В частности, лидер Палестины Махмуд Аббас в письме израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предостерег от присоединения Иорданской долины.

До этого спустя день после презентации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке Израиль направил на границу с Палестиной дополнительные боевые подразделения. Такое решение Армия обороны Израиля в связи с возможной эскалацией конфликта.