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Израиль отправил дополнительные силы на границу с Палестиной

Новости » В мире     29.01.2020 - 21:35
Израиль отправил дополнительные силы на границу с Палестиной
Иллюстративное фото (mfa.gov.il)

Армия обороны Израиля направила дополнительные силы после оценки ситуации в регионе

Израиль направил на границу с Палестиной дополнительные боевые подразделения спустя день после презентации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что такое решение Армия обороны Израиля в связи с возможной эскалацией конфликта.

"После проведения оценки текущей ситуации на местах было принято решение усилить дивизию Иудея и Самария (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) и дивизию Газа (находятся в приграничных районах с Палестиной - ред.) дополнительными боевыми подразделениями", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 января Трамп презентовал мирный план по Ближнему Востоку. Согласно плану предлагается признать два независимых государства Израиль и Палестину. При этом столицей Палестины предлагается сделать часть Восточного Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план Трампа, назвав его реальным шансом к длительному миру в регионе. При этом президент Палестины Махмуд Аббас отверг "сделку века", назвав ее заговором против палестинского народа. Также Аббас отметил, что Палестина готова к переговорам с Израилем при участии международных партнеров.

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