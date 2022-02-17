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Израиль откажется от ковид-паспортов: названа дата

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Израиль, Четверг 17 февраля 2022 13:49
Израиль откажется от ковид-паспортов: названа дата Фото: Израиль откажется от ковид-паспортов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Израиля намерены отменить действие "зеленых паспортов" в стране с 1 марта. При этом масочный режим останется обязательным лишь для закрытых помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Как заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на совещании со специалистами Минздрава страны и главами министерств, что "эта волна позади и настало время постепенно снимать ограничения".

В частности, во время совещания было принято решение о том, что с 1 марта будет отменен "зеленый паспорт" и останется в силе лишь обязанность делать антиген-тест перед посещением домов престарелых.

Также Израиль в марте намерен разрешить въезд в страну всем привитым, а впоследствии и непривитым.

Сейчас "зеленые паспорта" отменены для ресторанов и торговых центров, а действуют лишь для крупных массовых мероприятий, банкетов и выставок.

Известно, что с начала пандемии в Израиле было выявлено 3 502 536 случаев коронавируса. За минувшие сутки около 21 000.

Напомним, Англия в марте этого года планирует отменить все карантинные ограничения.

Добавим, о смягчение карантина, несмотря на волну "Омикрона", заявили и власти Дании.

Отметим, ВОЗ отреагировала на отмену карантина в странах и призвала защитить людей другими способами.

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