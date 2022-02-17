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Ізраїль відмовиться від ковід-паспортів: названо дату

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Ізраїль, Четвер 17 лютого 2022 13:49
Ізраїль відмовиться від ковід-паспортів: названо дату Фото: Ізраїль відмовиться від ковід-паспортів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Ізраїлю має намір скасувати дію "зелених паспортів" в країні с 1 березня. При цьому масковий режим залишиться обов'язковим лише для закритих приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет на нараді зі спеціалістами МОЗ країни та головами міністерств, що "ця хвиля позаду і настав час поступово знімати обмеження".

Зокрема, під час наради було прийнято рішення про те, що з 1 березня буде скасовано "зелений паспорт" і залишити чинним лише обов'язок робити антиген-тест перед відвідуванням будинків для літніх людей.

Також Ізраїль у березні має намір дозволити в'їзд у країну всім щепленим, а згодом і нещепленим.

Зараз "зелені паспорти" скасовані для ресторанів та торгових центрів, а діють лише для великих масових заходів, банкетів та виставок.

Відомо, що від початку пандемії в Ізраїлі було виявлено 3 502 536 випадків коронавірусу. За минулу добу близько 21 000.

Нагадаємо, Англія у березні цього року планує скасувати всі карантинні обмеження.

Додамо, про пом'якшення карантину, попри хвилю "Омікрону", заявила і влада Данії.

Зазначимо, ВООЗ відреагувала на скасування карантину в країнах та закликала захистити людей іншими способами.

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Ізраїль Карантин Пандемія коронавірусу
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