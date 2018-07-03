Израиль обвинил хакеров из ХАМАС во взломе телефонов солдат

Начиная с января представители ХАМАС знакомились с солдатами на Facebook

В Израиле заявили, что хакеры из движения ХАМАС пытались получить доступ к мобильным телефонам израильских военных через мобильные приложения для виртуального общения. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

Операция разведки по разоблачению данной сети носила название "Разбитое сердце".

Так, начиная с января представители ХАМАС знакомились с солдатами на Facebook, представляясь молодыми женщинами.​ Фотографии и личные данные девушек были взяты с реальных аккаунтов в соцсети. Собеседницы также писали военным в мессенджере WhatsApp, после чего предлагали установить более удобное приложение для общения - Glancelove или Winkchat.



Как сообщается, израильские спецслужбы обнаружили в Google Play три приложения, контролируемых представителями ХАМАС, которые с начала года установили сотни солдат. Также члены движения использовали приложение World Cup, посвященное чемпионату мира по футболу.

После установки приложения передавали данные о местонахождении абонента, предоставляли доступ к хранящейся на аппарате информации и работали как подслушивающее устройство. Тем не менее ХАМАС не удалось нанести ущерб национальной безопасности благодаря тому, что действия хакеров вовремя были пресечены.Напомним, раннее сообщалось, что авиация Израиля атаковала 3 военных объекта ХАМАС в секторе Газа.