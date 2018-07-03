Ізраїль звинуватив хакерів з ХАМАС у зломі телефонів солдатів

Починаючи з січня представники ХАМАС знайомилися з солдатами на Facebook

В Ізраїлі заявили, що хакери з руху ХАМАС намагалися отримати доступ до мобільних телефонів ізраїльських військових через мобільні додатки для віртуального спілкування. Про це повідомляється на сайті Армії оборони Ізраїлю.

Так, починаючи з січня представники ХАМАС знайомилися з солдатами на Facebook, представляючись молодими жінками. Фотографії та особисті дані дівчат були взяті з реальних акаунтів в соцмережі. Співрозмовниці також писали військовим в месенджері WhatsApp, після чого пропонували встановити більш зручний додаток для спілкування - Glancelove або Winkchat.



Як повідомляється, ізраїльські спецслужби виявили в Google Play три додатки, що контролюються представниками ХАМАС, які з початку року встановили сотні солдатів. Також члени руху використовували додаток World Cup, присвячений чемпіонату світу з футболу.



Після установки програми передавали дані про місцезнаходження абонента, надавали доступ до інформації, яка зберігається на апараті і працювали як підслуховуючий пристрій. Тим не менш ХАМАС не вдалося завдати шкоди національній безпеці завдяки тому, що дії хакерів вчасно були покарані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Ізраїлю атакувала 3 військових об'єкта ХАМАС у секторі Газа.