Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ізраїль звинуватив хакерів з ХАМАС у зломі телефонів солдатів

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 22:31
Фото: бойовики хамас (NowThis youtube channel)
Фото: бойовики хамас (NowThis youtube channel)

Починаючи з січня представники ХАМАС знайомилися з солдатами на Facebook

В Ізраїлі заявили, що хакери з руху ХАМАС намагалися отримати доступ до мобільних телефонів ізраїльських військових через мобільні додатки для віртуального спілкування. Про це повідомляється на сайті Армії оборони Ізраїлю.

Так, починаючи з січня представники ХАМАС знайомилися з солдатами на Facebook, представляючись молодими жінками. Фотографії та особисті дані дівчат були взяті з реальних акаунтів в соцмережі. Співрозмовниці також писали військовим в месенджері WhatsApp, після чого пропонували встановити більш зручний додаток для спілкування - Glancelove або Winkchat.

Як повідомляється, ізраїльські спецслужби виявили в Google Play три додатки, що контролюються представниками ХАМАС, які з початку року встановили сотні солдатів. Також члени руху використовували додаток World Cup, присвячений чемпіонату світу з футболу.

Після установки програми передавали дані про місцезнаходження абонента, надавали доступ до інформації, яка зберігається на апараті і працювали як підслуховуючий пристрій. Тим не менш ХАМАС не вдалося завдати шкоди національній безпеці завдяки тому, що дії хакерів вчасно були покарані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація Ізраїлю атакувала 3 військових об'єкта ХАМАС у секторі Газа.

Ізраїль перекинув на сирійський кордон додаткові танки і артилерію У ході зіткнень на кордоні з сектором Газа застрелили двох палестинців
Теги публікації: ХАМАС, Ізраїль, хакери  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся