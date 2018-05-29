Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

Палестинские террористы запустили по Израилю около 30 ракет

Множество самодельных ракет запустили по Израилю минувшей ночью палестинские боевики из сектора Газа. Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

В частности, сообщается, что сегодня утром около 30 ракет были запущены палестинскими террористами из Газы в Израиль. один из них попал в детский сад, к счастью, пуст в то время. Ни одна страна не примет такие угрозы своему гражданскому населению.

This morning, nearly 30 rockets were fired by Palestinian terrorists from #Gaza at Israel. one of them hit a kindergarten, luckily empty at the time.



No country would accept such threats to its civilian population. pic.twitter.com/Zx0XCi4eQV — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) May 29, 2018

Напомним, как сообщалось ранее, армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны.

Также ранее сообщалось, что Израиль начал строить морской барьер у границы сектора Газа.