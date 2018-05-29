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Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 11:58
Иллюстративное фото (twitter)
Иллюстративное фото (twitter)

Палестинские террористы запустили по Израилю около 30 ракет

Множество самодельных ракет запустили по Израилю минувшей ночью палестинские боевики из сектора Газа. Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

В частности, сообщается, что сегодня утром около 30 ракет были запущены палестинскими террористами из Газы в Израиль. один из них попал в детский сад, к счастью, пуст в то время. Ни одна страна не примет такие угрозы своему гражданскому населению.

Напомним, как сообщалось ранее, армия обороны Израиля перехватила часть выпущенных из сектора Газа ракет, которые были нацелены на южные районы страны.

Также ранее сообщалось, что Израиль начал строить морской барьер у границы сектора Газа.

Власти Израиля согласились разместить сирийские войска у своей границы Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа, часть ракет перехвачена
Теги публикации: Израиль, Сектор Газа, ракета  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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