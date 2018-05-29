Ізраїль обстріляли ракетами з сектора Газа

Палестинські терористи запустили по Ізраїлю близько 30 ракет

Безліч саморобних ракет запустили по Ізраїлю вночі палестинські бойовики з сектору Газа. Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Зокрема, повідомляється, що сьогодні вранці близько 30 ракет були запущені палестинськими терористами з сектора Гази в Ізраїль. один з них потрапив у дитячий сад, на щастя, порожня в той час. Жодна країна не прийме такі загрози своєму цивільному населенню.

This morning, nearly 30 rockets were fired by Palestinian terrorists from #Gaza at Israel. one of them hit a kindergarten, luckily empty at the time.



No country would accept such threats to its civilian population. pic.twitter.com/Zx0XCi4eQV — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) May 29, 2018

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль почав будувати морський бар'єр біля кордону сектора Гази.