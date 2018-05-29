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Ізраїль обстріляли ракетами з сектора Газа

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 11:58
Ілюстративне фото (twitter)
Ілюстративне фото (twitter)

Палестинські терористи запустили по Ізраїлю близько 30 ракет

Безліч саморобних ракет запустили по Ізраїлю вночі палестинські бойовики з сектору Газа. Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Зокрема, повідомляється, що сьогодні вранці близько 30 ракет були запущені палестинськими терористами з сектора Гази в Ізраїль. один з них потрапив у дитячий сад, на щастя, порожня в той час. Жодна країна не прийме такі загрози своєму цивільному населенню.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни.

Також раніше повідомлялося, що Ізраїль почав будувати морський бар'єр біля кордону сектора Гази.

Влада Ізраїлю погодилась розмістити сирійські війська у свого кордону Ізраїль заявив про ракетну атаку з сектора Газа, частину ракет перехоплено
Теги публікації: Ізраїль, Сектор Газа, ракета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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