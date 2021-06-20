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Израиль назначил нового посла в Украине

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Тель-Авив, Воскресенье 20 июня 2021 20:37
Израиль назначил нового посла в Украине Фото: посол Израиля в Украине Михаил Бродский (breslevnews.net)
Автор: РБК-Украина

Правительство Израиля назначило нового посла в Украине. Им стал дипломат Михаил Бродский.

Об этом сообщает издание Breslev News.

Отметим, что в настоящее время должность посла Израиля в Украине занимает израильский дипломат Йоэль Лион.

Михаил Бродский родился в Санкт-Петербурге. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль. Дипломатическую карьеру начал в 2002 году.

В 2003-2008 годах работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.

В 2009-2013 годах занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

С 2015 по 2018 год работал послом Израиля в Казахстане.

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