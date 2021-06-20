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Ізраїль призначив нового посла в Україні

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Тель-Авів, Неділя 20 червня 2021 20:37
Ізраїль призначив нового посла в Україні Фото: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський (breslevnews.net)
Автор: РБК-Україна

Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні. Ним став дипломат Михайло Бродський.

Про це повідомляє видання Breslev News.

Відзначимо, що в даний час посаду посла Ізраїлю в Україні займає Ізраїльський дипломат Йоель Ліон.

Михайло Бродський народився в Санкт-Петербурзі. У 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю. Дипломатичну кар'єру розпочав у 2002 році.

У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві і політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

У 2009-2013 роках обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

З 2015 по 2018 рік працював послом Ізраїлю в Казахстані.

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