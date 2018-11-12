Ізраїль завдав ударів по сектору Газа, загинули 6 людей

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Внаслідок удару загинули 6 чоловік, включаючи командира ХАМАС

Співробітники спецназу армії оборони Ізраїлю провели операцію в місті Хан-Юніс у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Haaretz.

Як повідомляється, в результаті удару були вбиті шестеро палестинців, включаючи одного з командирів угруповання ХАМАС.

Так, армія оборони Ізраїлю повідомила в Twitter, що "під час оперативної діяльності Ізраїльських сил оборони в секторі Газу стався обмін вогнем".

"Ні один з військових не був захоплений у полон під час оперативної діяльності в Газі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у відповідь з території Гази був проведений обстріл, дві ракети були перехоплені засобами ППО Ізраїлю.

INITIAL REPORT: Sirens sounded in the Eshkol Regional Council. Details to follow. pic.twitter.com/hueDq3GOkT — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 11, 2018

it's 11:30 PM. Sirens continue to sound in southern #Israel, signaling rocket fire from #Gaza. The Iron Dome aerial defense system intercepted two projectiles. pic.twitter.com/nEpk2N9jvd — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю нанесли удари по 80 цілям у секторі Газа у ніч з п'ятниці на суботу, 27 жовтня, у відповідь на ракетний обстріл з боку палестинців.