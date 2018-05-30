Израиль нанес удары по сектору Газа

Авиаудары стали ответом на атаки со стороны ХАМАС

Армия Израиля нанесла серию ответных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Министерство обороны Израиля в Twitter.

Израильская армия поразила 25 военных целей.

"Несколько минут назад вертолеты и истребители армии обороны Израиля провели атаки по 25 военным объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - сообщили в Минобороны.

Как сообщает представительство Минобороны, это ответный удар на атаки террористической организации ХАМАС, во время которой были поражены места производства ракет и боеприпасов, военные комплексы.

Moments ago, IAF fighter jets, attack helicopters, and aircraft struck 25 military targets belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Напомним, это ответная атака израильской армии. Ранее в Израиле сообщили о второй за день атаке из сектора Газа, которую зафиксировала система противоракетной обороны Израиля. Атака пришлась на промышленные зоны Ашкелона и Сдерота.