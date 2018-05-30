Ізраїль завдав ударів по сектору Газа

Авіаудари стали відповіддю на атаки з боку ХАМАС

Армія Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю у Twitter.

Ізраїльська армія вразила 25 військових цілей.

"Кілька хвилин тому вертольоти і винищувачі армії оборони Ізраїлю провели атаки по 25 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - повідомили в Міноборони.

Як повідомляє представництво Міноборони, цей удар був відповіддю на атаки терористичної організації ХАМАС, під час якої були вражені місця виробництва ракет і боєприпасів, військові комплекси.

Moments ago, IAF fighter jets, attack helicopters, and aircraft struck 25 military targets belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Нагадаємо, це відповідна атака ізраїльської армії. Раніше в Ізраїлі повідомили про другу за день атаку з сектора Газа, яку зафіксувала система протиракетної оборони Ізраїлю. Атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота.