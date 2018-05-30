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Ізраїль завдав ударів по сектору Газа

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 05:23
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)
Фото: ізраїльська армія (idfblog.com)

Авіаудари стали відповіддю на атаки з боку ХАМАС

Армія Ізраїлю завдала серію ударів по об'єктам ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю у Twitter.

Ізраїльська армія вразила 25 військових цілей.

"Кілька хвилин тому вертольоти і винищувачі армії оборони Ізраїлю провели атаки по 25 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - повідомили в Міноборони.

Як повідомляє представництво Міноборони, цей удар був відповіддю на атаки терористичної організації ХАМАС, під час якої були вражені місця виробництва ракет і боєприпасів, військові комплекси.

Нагадаємо, це відповідна атака ізраїльської армії. Раніше в Ізраїлі повідомили про другу за день атаку з сектора Газа, яку зафіксувала система протиракетної оборони Ізраїлю. Атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота.

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Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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