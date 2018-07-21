Ізраїль завдав удару по ХАМАС у секторі Газа

Ізраїльський танк атакував ХАМАС у відповідь на проникнення невідомих з сектора Газа

Ізраїль завдав удару з танка по посту ХАМАС у відповідь на проникнення невідомих з сектора Газу. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

Як наголошується, група невідомих проникла до Ізраїлю з боку сектора Газа, а потім повернулася назад.

"Кілька невідомих проникли в Ізраїль з північного району сектора Газа. Потім невідомі повернулися в сектор Газа. У відповідь, танк Ізраїлю завдав удару по військовому посту ХАМАСу", - йдеться в повідомленні.

На даний момент про потерпілих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ХАМАС заявив про припинення вогню з Ізраїлем.

Зокрема, представник ХАМАСу заявляв, що умови перемир'я узгоджені з ізраїльським урядом, посередниками виступили Єгипет і ООН.