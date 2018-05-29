Ізраїль завдав ударів по сектору Газа

Ізраїльські удари вразили понад 30 бойових цілей

Літаки ізраїльської армії в рамках спецоперації завдали ракетні удари по сектору Газа. Про це йдеться в повідомленні армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"В даний час армія оборони Ізраїлю працює в секторі Газа. Почуті вибухи пов'язані з цією діяльністю", - йдеться в повідомленні.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

За даними AFP, ізраїльські удари вразили понад 30 бойових цілей.

#BREAKING Israel strikes hit more than 30 Gaza 'military targets': army — AFP news agency (@AFP) May 29, 2018

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни. Повідомлялося, що сьогодні вранці близько 30 ракет були запущені палестинськими терористами з сектора Гази в Ізраїль.