ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в ответ на атаку из сектора Газа

Новина українською →
Тель-Авив, Суббота 16 июля 2022 21:05
Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в ответ на атаку из сектора Газа Фото: израильские истребители нанесли удары по ХАМАС (idf.il)
Автор: Илона Свиридова

Израильские войска нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Сообщается, что в ответ на ракетный удар из сектора Газа израильская армия нанесла удар по одному из наиболее значительных объектов ХАМАС по производству ракет. В дополнение к этим ракетным атакам террористы выпустили еще две ракеты по югу Израиля.

"В ответ на эти нападения, направленные против израильского гражданского населения, наши истребители нанесли удар по еще одному объекту ХАМАС по производству оружия в Газе", - отметили в Армии обороны Израиля.

Напомним, на днях президент США Джо Байден после встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом заявлял, что Вашингтон не откажется от усилий по сближению Израиля и Палестины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа ХАМАС Израиль
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года